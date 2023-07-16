Bloomberg: Россия и Китай за прошлый год провели рекордное количество совместных военных маневров

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За прошедший 2022 год Россия и КНР провели наибольшее за последние 20 лет количество совместных военных учений, а именно шесть. Российско-китайские маневры подсчитали аналитики информационного агентства Bloomberg.
Эксперты центра изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США отмечают, что пять совместных учений в 2022 году были проведены после начала специальной военной операции. А после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели уже 36 совместных военно-морских и сухопутных учений, тогда как за предыдущее десятилетие их было всего десять, передает РИА Новости.
Как заявил агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер, эти учения станут еще более частыми и будут нести в себе определенный политический сигнал. Это предполагает возможность совместных действий России и Китая, которые США и их союзники воспримут как невозможные и даже оскорбительные.
На днях министерство обороны КНР сообщило, что военно-морские и воздушно космические силы России примут участие в совместных учениях «Север. Взаимодействие-2023», целью которых станет отработка стратегического взаимодействия между российскими и китайскими вооруженными силами, укрепление способности поддерживать мир и безопасность в регионе, а также противостоять возможным внешним вызовам.
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Как заявил агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер, эти учения станут еще более частыми и будут нести в себе определенный политический сигнал. Это предполагает возможность совместных действий России и Китая, которые США и их союзники воспримут как невозможные и даже оскорбительные.
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Александр Бойцов