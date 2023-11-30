Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество

Фото: iStock/Kagenmi
Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество, если исламская республика не позволит разрастись вооружённому конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое считают подконтрольным Тегерану. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам собеседников агентства, предложение об углублении сотрудничества впервые прозвучало во время разговора иранского президента Эбрахима Раиси и наследного принца саудитов Мухаммеда бен Салмана на ноябрьской встрече в Эр-Рияде.
При этом, как отмечала помощник госсекретаря США Барбара Лиф, Вашингтон активно сотрудничает не только с Саудовской Аравией, но и с другими арабскими странами, чтобы Тегеран не мог укрепить созданную им «ось сопротивления», в которую входят «вооружённые группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена».
Ранее руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи обращался к своим единоверцам из других стран ввести против еврейского государства экономические и торговые санкции. В частности, приостановить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль. Также Хаменеи заявлял, что на Ближнем Востоке идет не просто война между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестино-израильский конфликт — это битва между верой и высокомерием.
Читайте также:
Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Поступки Израиля ведут к войне на Ближнем Востоке
Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
При этом, как отмечала помощник госсекретаря США Барбара Лиф, Вашингтон активно сотрудничает не только с Саудовской Аравией, но и с другими арабскими странами, чтобы Тегеран не мог укрепить созданную им «ось сопротивления», в которую входят «вооружённые группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена».
Читайте также:
Лидер Ирана Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Поступки Израиля ведут к войне на Ближнем Востоке
Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
Артем Путинцев