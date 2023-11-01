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Bloomberg: США и Израиль изучают возможность отправки миротворцев в Газу

01 ноября 2023, 09:54
Фото: istockphoto/Gilnature

Фото: istockphoto/Gilnature

США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческого контингента в сектор Газа. Это может произойти в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в ходе текущего конфликта.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, туда может быть направлена миротворческая миссия, состоящая из военных нескольких стран, включая США. В этом случае территория анклава перейдет под контроль ближневосточных государств, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые будут поддерживать Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция.

Другой вариант, как указано в публикации, подразумевает организацию миротворческой миссии наподобие той, которая была создана по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. По сведениям источников агентства, Израиль считает эту модель заслуживающей внимания.


Третий вариант предусматривает переход сектора Газа под контроль ООН. Однако Израиль считает такой способ нецелесообразным. Как отмечается в материале, переговоры находятся в начальной стадии, а некоторые американские чиновники считают реализацию на практике любого из указанных вариантов маловероятной. Пока непонятно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.

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#контроль
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#фрг
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Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта
FT: спор между ХАМАС и Египтом застопорил вывоз иностранцев из Газы
01 ноября 2023, 09:50

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Палестинское движение ХАМАС и Египет не смогли договориться о размещении наблюдателей из ООН, в результате чего иностранцы не могут покинуть территорию сектора Газа. Об этом пишет издание Financial Times.
Уточняется, что Египет согласился оказать помощь в эвакуации иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из Газы. Однако страна выразила желание, чтобы этим занималась ООН, представители которой, по предложению египетских властей, должны разместиться на стороне границы Газы. 

ХАМАС, в свою очередь, хочет, чтобы они были размещены на стороне Египта. Стороны пока не могут прийти к компромиссному решению, поэтому эвакуация иностранцев застопорилась. 

Отмечается, что для решения проблемы подключился Катар, который стал посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем. 

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#хамас
#египет
#эвакуация
#жители
#иностранцы
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Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан
01 ноября 2023, 09:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В ходе краткой беседы глава Кабмина выразил уверенность, что данный визит придаст новый толчок развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

В повестке дня предстоящих переговоров между Макроном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран. Среди них вопросы расширения торговли и расширения инвестиций, а также укрепление сотрудничества в сфере энергетики.

Также во время визита французского президента будет обсуждаться вопрос участия компании Electricite de France S.A. (EDF) в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

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#служба
#франция
#казахстан
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Haaretz: Израильские магазины остановили импорт из Турции после речей Эрдогана
01 ноября 2023, 09:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Крупнейшие торговые сети Израиля приостановили импорт продуктов из Турции. Это произошло после заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку ХАМАС и народа Палестины.
Как сообщает израильская газета Haaretz, многие сети супермаркетов прекратили заказ и вывоз продуктов из Турции. Среди них — крупнейшая в стране торговая сеть Shufersal. Это стало реакцией на заявления президента Турции об эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее Эрдоган заявлял, что видит в ХАМАС не террористов, а освободительную группировку. Он также сказал, что Израиль останется в одиночестве, комментируя результаты голосования по резолюции ООН о секторе Газа и задался вопросом, задумывается ли запад о «войне креста с полумесяцем». Президент Турции также сообщил, что Анкара планирует признать Израиль военным преступником.

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Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины
Белый дом: Байден ветирует проект о помощи Израилю без Украины
01 ноября 2023, 08:12

Фото: istock / MarianVejcik

Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансов только Израилю без учета интересов Украины, при условии, что его согласует Палата представителей Конгресса США. Об этом говорится в сообщении на сайте бюджетного управления Белого дома.

В Белом доме считают, что помощь Израилю и Украине должна выделяться в рамках одного пакета. 

В документе отмечают, что законопроект не предполагает выделение Киеву какой-либо помощи, несмотря на запрос со стороны Штатов и двухпартийное согласие. Кроме того, Республиканская партия, представившая этот законопроект, демонстрирует, насколько отличается подход к союзникам США.

«Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности», — указывается в заявлении.
Сам президент Джо Байден настаивает на одном пакете помощи, запросив у Конгресса суммарно 106 млрд. долларов.

Ранее обозреватель издания Politico Лара Селигман написал, что Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о риске начала нового конфликта в Евразии
01 ноября 2023, 06:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Обозреватель Эрхан Алтыпармак заявил, что Россия многократно предупреждала западные государства о риске начала войны в евразийском регионе, спровоцированную большим потоком мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет dikGAZETE.
«Однако никакие предупреждения страны, которую во всем мире пытаются представить «монстром» на фоне СВО на Украине, не были приняты во внимание», ― говорится в публикации.

Журналист отметил, что прогнозы России относительно палестино-израильского конфликта также предоставляют достаточно реалистичную картину.

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Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки
01 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники, пишет обозреватель издания Politico Лара Селигман. Эксперт отмечает, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке военная помощь Украине может снизиться до минимальных объёмов.
«В конце прошлой недели делегация украинских чиновников, военнослужащих и советников посетила американскую столицу, чтобы поделиться последним списком пожеланий Киева <...> Президент Владимир Зеленский недавно активизировал свои призывы о помощи», — написала Селигман.

Ранее «Радио 1» писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе неизменность американской поддержки Киева. Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку, в том числе — и военную.

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#сша
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MWM: Россия нарастила давление на ПВО в Европе
01 ноября 2023, 06:33

Фото: iStock/macky_ch

Российская сторона усиливает давление на противовоздушную оборону Запада в Европе. Об этом пишет MWM, однако авторы не уточняют, в чём смысл таких действий.
В публикации говорится, что Россия производит больше ракет «земля — воздух», чем Соединённые Штаты. Помимо этого, РФ увеличила выпуск ракет малой дальности, предназначенных для комплексов «Искандер».

Отмечается, что с такими ракетами сложно бороться даже с помощью ЗРК Patriot.

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#россия
#земля
#воздух
#сво
#вс рф
#пво
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Блинкен пообещал Кулебе, что США продолжат помогать Украине
01 ноября 2023, 04:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что американская поддержка Киева останется неизменной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.
«Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине», — цитирует агентство текст пресс-релиза.

Госсекретарь подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Украины, а также готовность Соединённых Штатов оказывать Киеву необходимую поддержку.

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#сша
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#поддержка
#новости
#блинкен
#украина
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Египетские танки скопились около КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Times of Israel: Египет разместил большое количество танков около КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 04:44

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Египетские власти разместили большое количество танков и другой бронетехники около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом 1 ноября сообщает израильская газета Times of Israel.
По сведениям издания, количество тяжёлой военной техники на границе в общей сложности исчисляется десятками. Как утверждают журналисты, это может быть связано с тем, что официальный Каир опасается наплыва в республику большого числа беженцев из атакуемого Израилем палестинского анклава.

Контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Египта откроют в среду, 1 ноября. Через него будет осуществляться эвакуация раненных и пострадавших палестинцев из сектора Газа в Египет.

Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

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