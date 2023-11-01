Bloomberg: США и Израиль изучают возможность отправки миротворцев в Газу

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США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческого контингента в сектор Газа. Это может произойти в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в ходе текущего конфликта.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, туда может быть направлена миротворческая миссия, состоящая из военных нескольких стран, включая США. В этом случае территория анклава перейдет под контроль ближневосточных государств, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые будут поддерживать Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция.
Другой вариант, как указано в публикации, подразумевает организацию миротворческой миссии наподобие той, которая была создана по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. По сведениям источников агентства, Израиль считает эту модель заслуживающей внимания.
Третий вариант предусматривает переход сектора Газа под контроль ООН. Однако Израиль считает такой способ нецелесообразным. Как отмечается в материале, переговоры находятся в начальной стадии, а некоторые американские чиновники считают реализацию на практике любого из указанных вариантов маловероятной. Пока непонятно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.
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Другой вариант, как указано в публикации, подразумевает организацию миротворческой миссии наподобие той, которая была создана по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. По сведениям источников агентства, Израиль считает эту модель заслуживающей внимания.
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Александр Бойцов