Bloomberg: США и Израиль изучают возможность отправки миротворцев в Газу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансов только Израилю без учета интересов Украины, при условии, что его согласует Палата представителей Конгресса США. Об этом говорится в сообщении на сайте бюджетного управления Белого дома.