Bloomberg: США и Израиль обсуждают возможность временного правительства в Газе

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США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств, сообщает агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, обсуждения сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в палестино-израильском конфликте, в частности наземной операции израильских войск.
Как отмечает издание, в Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо
Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами.
Отмечается, что после поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.
Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.
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Как отмечает издание, в Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо
Отмечается, что после поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.
Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.
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Артем Путинцев