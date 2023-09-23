Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

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Соединённые Штаты потребовали от властей Польши объяснить свои заявления о прекращении поддержки Украины. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Агентство отмечает, что польские дипломаты в частном порядке заверили своих коллег из ЕС, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но в меньших объемах. При этом, однако, новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.
Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.
Напомним, что 20 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине, потому что должна думать о собственной безопасности. Он добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.
Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.
Позднее Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны.
Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.
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Польша серьезно ударила по Украине
Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.
Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.
Позднее Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны.
«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.
Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.
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Артем Путинцев