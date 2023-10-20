Bloomberg: США влияют на планы проведения Израилем наземной операции в Газе

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США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа. Это касалось необходимости ограничить потери среди мирного населения, а также понимания того, что будет после завершения военных действий на территории анклава.
Однако теперь военные говорят, что схема проведения операции может отличаться от первоначальных планов. В публикации издания указано, что она изменилась после визитов в Израиль американских политиков — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Дж. Остина. Прежде всего, речь идет о сокращении потерь среди мирного населения и дальнейшем развитии событий, после того, как операция в Газе будет завершена. Некоторые арабские политики также отмечали, что в стратегии Израиля ранее отсутствовали планы на «послезавтра». Теперь, ввиду всего вышеперечисленного, операция может начаться позже и продлиться дольше, чем было запланировано изначально.
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Александр Бойцов