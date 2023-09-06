Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

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Все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украины, сообщает агентство Bloomberg.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», - прокомментировал ситуацию неназванный французский чиновник.
При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать.
Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20. Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР.
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Евгения Парфентьева