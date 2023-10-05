Bloomberg: Турция проведёт встречу по решению конфликта на Украине

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Турция в октябре проведёт международную встречу, в ходе которой будут обсуждаться пути урегулирования конфликта на территории Украины и реализации «формулы мира» президента Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.
«Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности», — пишет агентство.
По информации издания, встреча пройдёт в Стамбуле.
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