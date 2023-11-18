Bloomberg: Украина не получит военной помощи от США минимум до середины декабря

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Украина не получит военной помощи от Соединённых Штатов как минимум до середины декабря — а возможно, поддержка будет выделена только в 2024 году. Об этом 18 ноября пишет агентство Bloomberg
В начале ноября в Белом доме предупреждали, что Вашингтон потратил уже 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабного военного конфликта с Москвой. Как отмечают источники Bloomberg, Пентагон уже начал сокращать военную помощь Украине из-за недостатка финансирования.
У американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.
Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи для Украины, голосование по которому состоится в конце этого месяца.
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У американского военного ведомства в настоящий момент есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине. При этом фонд, предназначенный для восполнения своих запасов сократится до всего лишь 1,1 миллиарда долларов. Это означает, что средства Пентагона стремительно сокращаются.
«Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», — заявил сенатор-демократ из штата Делавэр Крис Кунс.Ранее также сообщалось, что европейские государства не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия Соединённых Штатов Америки Киеву. Подробнее об этом читайте в нашей публикации.
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Артем Путинцев