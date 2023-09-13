Боец ММА Джеффри Монсон стал депутатом парламента Башкирии

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Бывший боец смешанного стиля (ММА) Джеффри (Джефф) Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, стал депутатом Курултая (Государственного собрания) Республики Башкортостан. Это стало известно по итогам Единого дня голосования, прошедшего во многих регионах страны с 8 по 10 сентября.
От гражданства США Джефф Монсон отказался еще в 2018 году, когда стал гражданином России. Сейчас ему 52 года. Он выступал в разных версиях смешанных единоборств, в том числе и в чемпионате UFC. Всего в октагоне Монсон провел 87 боев, в которых одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один поединок свел вничью.
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