Боевики ХАМАС взяли в плен израильского генерала Алони

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Бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Сначала об этом рассказали сами палестинцы, позже информацию подтвердили израильские СМИ
Генерал был захвачен боевиками прямо у себя дома. Полуодетого военного доставили в анклав сразу после захвата КПП Керем-Шалом. Генерал Нимрод Алони до августа 2022 года командовал дивизией Газы. Однако затем он возглавил израильское подразделение специальных операций «Глубокие силы».
Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги.
Интересно, что военные действия боевиков ХАМАС начались как раз в 50-летнюю годовщину «Войны Судного дня», когда объединенная коалиция арабских государств попыталась вернуть территории, утерянные в результате Шестидневной войны. Тот давний кровопролитный конфликт закончился победой Израиля.
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Александр Бойцов