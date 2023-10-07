Боевики ХАМАС взяли в плен израильского генерала Алони

Чрезвычайное положение указом Итамара Бен-Гвира вводится на всей территории Израиля.Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Вся территория государства обстреливается ракетами со стороны сектора Газа.В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.Действия Палестины раскритиковали страны Евросоюза, США, Россия, Египет и другие государства.Times of Israel: Занятия в израильских школахПремьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернуласьДвижение ХАМАС объявило