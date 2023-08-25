Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца

ВС Украины из 123-й бригады теробороны расстреляли 23 своих сослуживцев, оставивших позиции под Херсоном, за попытку дезертирства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ВСУ.
«От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что для скрытия преступления командование ВСУ внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести. По его словам, силовики РФ узнали данные десятерых:
Ткаченко И. К. 1992 г. р.
Захарченко Ю. А. 1998 г. р.
Деревянко Е. Р. 1973 г. р.
Федорчук С. А. 1976 г. р.
Быстрицкий С. А. 1990 г. р.
Кирка Т. Ф. 1973 г. р.
Крамаренко К. Л. 1987 г. р.
Гнатенко И. А. 1992 г. р.
Слуцкий Е. Д. 1990 г. р.
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Диана Аванесян