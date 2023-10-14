Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив

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Представители боевого крыла ХАМАС сообщили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на израильские удары по мирным жителям в Газе.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова