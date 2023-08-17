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Боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 повысили вдвое

Минпромторг: Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое
17 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/Marina Denisenko

Мощность российских бомбардировщиков Ту-95 уже в текущем году повысится вдвое. Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

По его словам, в технологическом плане, предприятие полностью оснащено, за счет этого обеспечивается выполнение гособоронзаказа.

Бочаров подчеркнул, что уже в этом году, мощность стратегических Ту-95 будет увеличена в два раза. Также, замглавы ведомства сообщил, что выпуск новых боевых самолетов также производится в стенах ​предприятия. Он указал на долгосрочные программы, которые выполняются с обеспечением правительства. ​

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#предприятие
#россия
#самолёты
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Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Киеву до победы
Столтенберг: НАТО будет помогать Киеву до победы
17 августа 2023, 14:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.
«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», - заявил Столтенберг.
Так, генсек Североатлантического альянса ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли тот вариант, при котором Украина уступит какие-то территории для того, чтобы скорее завершить конфликт. 

Напомним, начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен накануне выразил мнение о том, что Украина может получить членство в блоке, если уступит России территории, которые не намерена признавать российскими, что приведет к завершению вооруженного конфликта. Его слова привело шведское издание Verdens Gang. 

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#конфликт
#украина
#мнение
#нато
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Подоляк раскритиковал слова Саркози об иллюзорности возвращения Крыма
Подоляк раскритиковал слова Саркози о Крыме и новых регионах России
17 августа 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Франции Николя Саркози за его слова об иллюзорности возвращения Крыма, об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).
Напомним, ранее Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия. При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России. Это необходимо для окончательного закрытия вопроса с возвращением территорий Украине, считает Саркози.

«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны. Нет никаких «новых территорий России», нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками», - прокомментировал ситуацию Подоляк. 

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#украина
#крым
#франция
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США намерены профинансировать работника по политическим процессам на Украине
17 августа 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/Andrii Atanov

Агентство по международному развитию USAID профинансирует работу политического и электорального советника на Украине.
На эти цели будет выделено более $720 тыс.

Как пишет RT, компанией, которая займётся этой работой, и которая получила финансирование, стала PM Consulting Group LLC, также известная под названием Vistant. Отмечается, что организация специализируется на проведении стратегических кампаний в интересах американского правительства. Кроме того, известно, что в обязанности директора центра кризисного реагирования по Украине Vistant Майкла Кьюпера входит «обеспечение прямой связи между компаниями, которые работают с Vistant, правительством и НПО, чтобы увеличить объём помощи Украине, вместе с тем сокращая масштабы коррупции и снижая неэффективность».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что власти США устали от вливания в киевский режим колоссальных средств, поэтому их поддержка Киева скоро иссякнет. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, ВСУ являются армией наемников, у них нет средств, оружия, поэтому они в полной мере зависят от помощи Запада.

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#сша
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#поддержка
#украина
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The Hill: Глава «Фонда наследия» призвал к прекращению финансирования Украины
17 августа 2023, 14:00

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан, заявил глава «Фонда наследия» Кевин Робертс в интервью The Hill.
«Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Робертс.

По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.

К тому же, Украина получает от США больше денег, чем пострадавшие от пожаров Гавайи.

Роберт призвал американских политиков задуматься над целесообразностью вливания огромных средств в разжигание конфликта, в то время как в деньгах нуждаются простые граждане США.

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#украина
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Haber Global: Турция гарантирует безопасный проход для судов с зерном из портов Украины
17 августа 2023, 13:35

Фото: istockphoto/Dikuch

Турция готова гарантировать безопасный проход через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей с грузом зерна, следующих из украинских портов. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции.
Пока нет информации, что какое-либо судно вышло из порта Украины. Однако источник телеканала в Минобороны сообщил, что если оно прибудет, то будет пропущено через проливы. Между тем новостной портал Haber Global сообщил, что первое украинское судно уже отправилось по новому коридору.

Известно, что 16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом вышел из порта Одессы, где он находился с момента начала специальной военной операции, и покинул территориальные воды Украины. По информации сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, корабль направляется в турецкий порт Амбарлы. Как заявил украинский вице-премьер Александр Кубраков, это судно стало первым, которое воспользовалось одним из объявленных Киевом временных коридоров из портов Украины.

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#судно
#корабль
#портал
#операции
#минобороны
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В Верховной раде не исключают введения всеобщей мобилизации
Чернев: На Украине будет может быть введена всеобщая мобилизация
17 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине могут объявить всеобщую мобилизацию, если стране будет угрожать «потеря государственности». Об этом в интервью информационно-политическому порталу «Новости. LIVE» сообщил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев
Он уточнил, что в настоящее время Украина находится во второй очереди мобилизации из четырёх возможных. Если в стране появится риск потери государственности, придётся перейти сразу в четвёртую очередь, добавил Чернев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране ещё на 90 суток, до 15 ноября.

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#украина
#владимир зеленский
#мобилизация
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Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
17 августа 2023, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
Железняк пояснил, что военное положение и мобилизация продлены в стране на 90 суток, то есть до 15 ноября. По словам украинского депутата, продление режима начнет действовать с 18 августа. 

Ранее сообщалось, что многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия, чтобы избежать мобилизации. По информации издания El Pais, мужчины призывного возраста и молодые люди, не достигшие совершеннолетия, не хотят служить и намерены покинуть страну до получения повестки. 

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#мужчины
#люди
#мобилизация
#украина
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Турция арендовала на 99 лет военную базу в Ливии
TRT Haber: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для размещения военной базы
17 августа 2023, 09:18

Фото: iStock/naumoid

Турция взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где намерена разместить свою военную базу. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Решение турецких властей о развертывании военной базы на территории Ливии, позволит укрепить суверенитет страны на Восточном Средиземноморье. Также, военные базы смогут помочь обеспечить контроль за территориальными водами страны и гарантировать безопасность торговым судам.  

По информации телеканала, Анкара разместит на военных базах в Ливии системы ПВО и боевые БПЛА. 

Ранее сообщалось, что Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

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#военные
#безопасность
#бпла
#контроль
#страны
#пво
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Более 30 мирных жителей погибли в Нигере после атак
ActuNiger: 31 человек погиб из-за атак вооруженных людей в Тиллабери в Нигере
17 августа 2023, 08:56

Фото: iStock/Yuzu2020

31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа. Об этом сообщает издание ActuNiger.
Издание поясняет, что в минувший вторник, в результате вооруженного рейда, были убиты более 30 мирных жителей. В нескольких районах страны прошли группы террористов, совершившие массовое убийство. Все погибшие - гражданские лица, заявило агентство, ссылаясь на собственные источники.  

Напомним, в конце июля военные Нигера заявили об отстранении от власти президента страны. Несколько недель назад, страны-члены ЭКОВАС приняли план, который будет приведен в случае военного вторжения в государство.  
 
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#план
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