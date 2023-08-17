Боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 повысили вдвое

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Мощность российских бомбардировщиков Ту-95 уже в текущем году повысится вдвое. Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
Бочаров подчеркнул, что уже в этом году, мощность стратегических Ту-95 будет увеличена в два раза. Также, замглавы ведомства сообщил, что выпуск новых боевых самолетов также производится в стенах предприятия. Он указал на долгосрочные программы, которые выполняются с обеспечением правительства.
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Анастасия Крестьянова