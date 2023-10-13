Богданов: Российские представители посетят Ближний Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.