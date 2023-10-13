Богданов: Российские представители посетят Ближний Восток

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Российские представители намерены посетить Ближний Восток на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявили замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Собираемся», - прокомментировал ситуацию Богданов, не уточнив, когда именно планируется поездка и какие страны российская делегация посетит.
Ранее Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции.
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