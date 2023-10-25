Богомаз: Над Брянским районом сбиты четыре украинских БПЛА

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Над Брянской областью уничтожено сразу четыре украинских беспилотных летательных аппарата, жертв и разрушений нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.
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