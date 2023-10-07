Палестинцы радостно приветствуют боевиков ХАМАС

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Ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа продолжаются уже более трех с половиной часов. По последним данным, 120 человек попали в больницы с различными ранениями.
Южные и центральные районы страны находятся под непрекращающимся ракетным обстрелом. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку, развязав войну. В настоящее израильские солдаты сражаются с врагом на всех участках проникновения.
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