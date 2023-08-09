Более 130 тыс раз воспользовались за месяц подмосковным сервисом поиска захоронений

Фото: ГУРБ МО
Первым в России онлайн-сервисом по поиску захоронений, разработанным и внедрённым в Подмосковье, с июля воспользовались уже более 130 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Благодаря этому сервису можно быстро и бесплатно узнать на геопортале, на каком кладбище региона похоронен близкий человек, родственник или знакомый.
Новый сервис существенно экономит время, позволяя оперативно получить информацию о своём предке без обращений в органы местного самоуправления. Особым спросом сервис пользуется у людей, увлекающихся генеалогией.
Чтобы найти место захоронения, необходимо ввести в поисковом поле фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти при их наличии. Далее нужно нажать кнопку «Поиск». Система покажет адрес кладбища, годы жизни, дату и место погребения человека.
На интерактивной карте также отмечены местоположение захоронения, в том числе сектор и ряд, указан тип погребения.
Разработкой и запуском онлайн-сервиса занимались Главное управление региональной безопасности Московской области и Мособлгеотрест.
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Новый сервис существенно экономит время, позволяя оперативно получить информацию о своём предке без обращений в органы местного самоуправления. Особым спросом сервис пользуется у людей, увлекающихся генеалогией.
На интерактивной карте также отмечены местоположение захоронения, в том числе сектор и ряд, указан тип погребения.
Разработкой и запуском онлайн-сервиса занимались Главное управление региональной безопасности Московской области и Мособлгеотрест.
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Лора Луганская