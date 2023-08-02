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Более 2% подмосковных избирателей уже подали заявления на участие в ДЭГ

02 августа 2023, 15:03

Фото: Фотобанк МО

По состоянию на 8 утра 2 августа в Московской области принято 136 157 заявлений избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 2,26% от общей численности избирателей региона, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.


Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.

Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы. Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#подмосковье
#московская область
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7 августа стартует адресное оповещение избирателей в рамках проекта «Мобильная УИК»
02 августа 2023, 15:13

Фото: Мособлизбирком

С 7 августа по 6 сентября в рамках проекта «Мобильная УИК» по всей стране пройдёт адресное оповещение избирателей о Едином дне голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Россияне, в том числе жители Московской области, смогут узнать о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке избирательных действий, ходе избирательной кампании, месте нахождения, днях голосования, времени работы и контактах УИК, зарегистрированных партиях и кандидатах, а также возможных формах голосования  В пилотном проекте участвуют более 55 тыс организаторов выборов в 78 регионах.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. 6 Время голосования – с 8:00 до 20:00.

 Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#московская область
#подмосковье
#едг
#дэг
#выборы
#голосование
#госуслуги
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Аналитик Неменский: Системного ухудшения отношений Украины и Польши ожидать не стоит
02 августа 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский отметил, что хотя в настоящее время и зреет некоторое охлаждение отношений между Украиной и Польшей из-за дипломатического скандала, ожидать системного ухудшение взаимоотношений двух стран не стоит.
«В Польше требуют от Украины уступок в области исторической политики и признания польского лидерства, на что в Киеве не идут. Варшаву раздражает то, что Киев больше ориентирован на взаимодействие с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с ней. Противоречия сейчас проявились, но я не думаю, что это приведёт к системному ухудшению, так как никаких разворотов в политическом курсе ни со стороны Киева, ни со стороны Варшавы ожидать невозможно», — пояснил в беседе с RT Неменский.

Он также отметил, что с 2014 по 2022 гг. между странами случались сильные разлады, в частности, из-за Евромайдана, когда на Украине стали возводить в культ Бандеру. По словам эксперта, в Польше готовы поддерживать Киев в стремлении к евроинтеграции, однако Варшава очень категорична в отношении к украинскому национализму.  Однако, с началом СВО в Варшаве решили отложить все эти противоречия и поддержать Киев.

В то же время отмечается, что выбранная президентом Украины Владимиром Зеленским военная стратегия с требованиями вооружения не одобряется странами НАТО, в частности, США. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на CNBC, Украина должна понимать собственные перспективы, а также приоритеты при составлении предъявляемых ею требований.

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#украина
#польша
#политика
#страны
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CNBC: Зеленский начинает раздражать союзников своими требованиями
02 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бесконечные требования президента Украины Владимира Зеленского предоставить всё больше вооружения уже начинают раздражать союзников Украины, также многие не довольны военной стратегией, выбранной украинским лидером. Об этом пишет CNBC.
«Вашингтон разозлило поведение Зеленского на последнем саммите НАТО. Кроме того, США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на высказываемые опасения», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украине следует соотносить требования, предъявляемые союзникам, и собственные перспективы. Кроме того, издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский уже начинает раздражать руководства стран Запада своей военной стратегией. Особенно это касалось решения украинского лидера о борьбе за Артемовск, где ВСУ понесли огромные потери, и все равно были вынуждены оставить город российским солдатам.

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#сша
#президент
#мид
#город
#нато
#владимир зеленский
#всу
#киев
#артемовск
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Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна
Путин заявил, что зерновая сделка потеряла смысл без реализации российской части
02 августа 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», - прокомментировали ситуацию представители Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения. Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения.

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#владимир путин
#зерновая сделка
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В Раде заявили о масштабной мобилизации зимой
Депутат Верховной рады Украины Дубинский предрек масштабную мобилизацию зимой
02 августа 2023, 14:23

Фото: iStock/alzay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
По его словам, наступление, которое проводят ВСУ затянулось и его нужно довести до ума. Депутат отметил, что для реализации задуманного, Украине может потребоваться больше военнослужащих. 

Дубинский также сообщил, что на Украине проводится накопление техники. Это означает подготовку к большой мобилизации, которая может быть объявлена зимой текущего года. Рассуждая о действии военного положении на территории страны, он заявил, что оно, вероятно, будет продлеваться до конца 2024 года.

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#страны
#депутат
#всу
#украина
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В Кремле назвали позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
Песков счел аргументированным отказ правительства выйти из МВФ
02 августа 2023, 14:01

Фото: сайт Кремля

Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также назвал отказ правительства по выходу из МВФ важной позицией и отметил, что она была аргументирована. 

Напомним, с инициативой о выходе России из МВФ выступили члены партии КПРФ. Проект документа был внесен на рассмотрение. Правительство сочло невозможным поддержать предложение, так как для вложенных российских активов подобное решение могло бы стать рискованным. 

Ранее сообщалось, что Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки.

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#россия
#правительство
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#сделки
#кпрф
#путин
#песков
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Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки
Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил готовность России вернуться в зерновую сделку
02 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/yulenochekk

В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом, была подтверждена готовность России вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров России и Турции.

В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива была возобновлена. В свою очередь, президент России заверил, что Москва готова продолжить действие зернового соглашения, но при условии выполнения Западом всех договоренностей и обязательств перед Россией.

Также, стороны обсудили варианты поставок российского продовольствия. 

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#путин
#песков
#рф
#эрдоган
#зерновая сделка
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Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ
02 августа 2023, 13:34

Фото: iStock/Photoboyko

Руководства стран-союзниц Украины возлагали большие надежды на успех второй фазы контрнаступления ВСУ, однако они были разочарованы отсутствием результатов. Об этом говорится в статье издания Politico.
«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление, то их постигло сильное разочарование», - говорится в сообщении издания.

В статье подчеркивается, что вторая волна контрнаступления не имеет успехов, как и первая. При этом, согласно источника из Пентагона, в украинском наступлении принимают участие около 150 тысяч военнослужащих. Среди них также есть бригады, которые обучались на Западе. Кроме того, в резерве ВСУ находятся войска, которые пытаются обнаружить слабые места в обороне ВС РФ.

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#сша
#россия
#всу
#вс рф
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Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана
Эрдоган и Путин договорились о визите российского лидера
02 августа 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

В канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, Владимир Путин отправится с визитом в Анкару.
Накануне, стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом.

Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать ​усилия для возобновления зернового соглашения. 

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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#соглашения
#путин
#эрдоган
#переговоры
#зерновая сделка
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