Более 2,9 тысячи детей погибли в секторе Газа

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2913 детей погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа.
Об этом сообщает Минздрав анклава.
Атакам подверглись 57 медицинских учреждений, а 12 больниц и 32 центра медицинской помощи больше не работают.
Ранее сообщалось, что число погибших составило 7028 человек, еще более 18 тысяч мирных жителей считаются пострадавшими.
Также стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) построила «маленькую копию сектора Газа», чтобы отработать наземную операцию.
The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что для подготовки к боям подразделения израильской армии используют копии типичной палестинской деревни на военной базе, которая находится в пустыне Негев. Тренировочный комплекс включает 8-этажные здания и малоэтажные дома, а также копии мечетей. В общей сумме там возведено 600 строений. По мнению ЦАХАЛа, учения подготовят военных с психологической и профессиональной точек зрения.
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В секторе Газа в заложниках люди с израильским и российским гражданствами
«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа составило... 2913 детей», - сказано в сообщении палестинского Минздрава.
Ранее сообщалось, что число погибших составило 7028 человек, еще более 18 тысяч мирных жителей считаются пострадавшими.
Также стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) построила «маленькую копию сектора Газа», чтобы отработать наземную операцию.
The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что для подготовки к боям подразделения израильской армии используют копии типичной палестинской деревни на военной базе, которая находится в пустыне Негев. Тренировочный комплекс включает 8-этажные здания и малоэтажные дома, а также копии мечетей. В общей сумме там возведено 600 строений. По мнению ЦАХАЛа, учения подготовят военных с психологической и профессиональной точек зрения.
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«Пришло время преподать им урок»: Израиль объявил войну ООН
В секторе Газа в заложниках люди с израильским и российским гражданствами
Мария Фирсова