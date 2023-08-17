Более 30 мирных жителей погибли в Нигере после атак

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31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа. Об этом сообщает издание ActuNiger.
Напомним, в конце июля военные Нигера заявили об отстранении от власти президента страны. Несколько недель назад, страны-члены ЭКОВАС приняли план, который будет приведен в случае военного вторжения в государство.
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Анастасия Крестьянова