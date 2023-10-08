Более 430 жителей Тайваня пострадали из-за тайфун «Коину»

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По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна «Коину», об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.
Больше всего обращений к службам спасения поступило от жителей городов Тайчжун и Тайнань. Тайфун оставил без электричества 368 тысяч домохозяйств и 3,5 тысячи семей без воды. Сейчас «Коину» движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.
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