Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ

Фото: Фотобанк МО
Центризбирком России по состоянию на 31 августа обработал 360 370 заявлений избирателей Московской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 6,3% от общей численности избирателей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская