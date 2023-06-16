Более 70 человек впервые вошли в Общественную палату России

Фото: Сайт ОП РФ
Общественная палата объявила итоги конкурса по отбору 43 её членов от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
«Всего в новом составе палаты России будет 172 человека. При этом 71 человек вошёл в палату впервые. Конкурс был серьёзный. Было 14 направлений. Например, по направлению социальной защиты, по которому я избирался, в конкурсе участвовал 21 человек. Они претендовали на три проходных места. Команда очень сильна», – отметил Мартынов.Он рассказал, что в новом составе Общественной палаты России продолжит работу, начатую в Московской области с лета 2020 года.
«Это развитие цифровых сервисов, направленных на помощь людям в получении государственных социальных услуг. Один из таких примеров – система медицинских телеграм-чатов. Хочется поблагодарить команду Общественной палаты Московской области, которая инициировала этот проект. Сегодня он представлен уже в 35 регионах России», – сказал собеседник «Радио 1».Мартынов поблагодарил партнёров в регионе – Министерство информационных и социальных коммуникаций и Минздрав Московской области, а также федеральных партнёров, которые помогают реализовывать проект «Здравконтроль» и систему медицинских чатов. Это Минздрав России, Росздравнадзор и Общественная палата страны.
Первое пленарное заседание Общественной палаты России восьмого состава пройдёт 20 июня.