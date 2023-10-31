Более 900 граждан РФ находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа

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Более 500 граждан Российской Федерации ожидают эвакуации из сектора Газа. Всего же в российском эвакуационном списке находятся более 900 человек.
По словам Зариповой, в секторе Газа люди постоянно перемещаются из района в район, из города в город, чтобы спастись от обстрелов и бомбежек. Кто-то находится в школах, где сотрудниками Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обустроены временные пункты размещения, кто-то укрывается в больницах. Работа по эвакуации российских граждан с территории анклава продолжается.
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Александр Бойцов