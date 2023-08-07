Более половины членов подмосковных УИК приняли участие в обучающих семинарах

Фото: Мособлизбирком
Мособлизбирком в преддверии Единого дня голосования провёл очередное обучение с членами УИК. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
Участникам семинара подробно рассказали о работе с интерактивным рабочим блокнотом, разобрали на практике техники контроля собственных эмоций.
На этот раз участниками семинара стали члены участковых избирательных комиссий городских округов Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Коломна, Луховицы и Серебряные Пруды.
Участие в обучении приняли уже более половины членов УИК Подмосковья. В ближайшее время планируется ещё пять подобных семинаров более чем для 1,5 тыс участников.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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«Очень интересный формат обучения. Раньше не было заданий по взаимодействию с людьми. Будем стараться применять на практике механизмы, которые предложили спикеры. Интерактивный рабочий блокнот нам уже знаком. Это тоже очень удобно, особенно когда ты новичок», – поделилась зампред УИК №1014 города Коломны Кира Евсеева.
Участие в обучении приняли уже более половины членов УИК Подмосковья. В ближайшее время планируется ещё пять подобных семинаров более чем для 1,5 тыс участников.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Лора Луганская