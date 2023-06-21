Болгария направит Украине новый пакет военной помощи

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Глава Минобороны Болгарии Тагарев заявил о выделении нового пакета помощи Украине
Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, об этом сообщил глава ведомства Тодор Тагарев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, София готовит новый транш военной помощи Киеву. Он добавил, что поставленное вооружение будет соответствовать запросам Украины. Министр заявил, что со складов будет выведено то, что находится в удовлетворительном и рабочем состоянии. Он также отметил, что вооружение будет иметь рабочий ресурс, однако, его возраст составит более 30-40 лет. Соответствующий пакет военной помощи будет в ближайшее время направлен для рассмотрения совету министров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Латвия заявила о намерении передать Украине все свои вертолеты.
По его словам, София готовит новый транш военной помощи Киеву. Он добавил, что поставленное вооружение будет соответствовать запросам Украины. Министр заявил, что со складов будет выведено то, что находится в удовлетворительном и рабочем состоянии. Он также отметил, что вооружение будет иметь рабочий ресурс, однако, его возраст составит более 30-40 лет. Соответствующий пакет военной помощи будет в ближайшее время направлен для рассмотрения совету министров.
Анастасия Крестьянова