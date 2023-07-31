Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС

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Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании его страны присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД данной южноамериканской республики Рохелио Майту.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Напомним, что в прошлом году БРИКС объявил о намерении расширить число стран-участников, чтобы сделать организацию более всеохватывающей.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что БРИКС как объединение «дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки».
В свою очередь, шерпа председательствующей сейчас в БРИКС Южно-Африканской республики Анил Суклал считает, что расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит в себя более 50 стран. Он также указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты, и заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что БРИКС как объединение «дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки».
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Артем Путинцев