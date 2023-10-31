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Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Боливии Фредди Мамани.
«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем», — цитирует агентство слова боливийского политика.
Мамани добавил, что Боливия осуждает агрессивные действия израильской стороны в Газе и уверена, что они угрожают стабильности и миру на международном уровне.
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