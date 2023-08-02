Боливия выразила желание вступить в БРИКС

Фото: iStock/bennymarty
Посольство Боливии в Москве передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС, заявил посол страны в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.
Читайте также:
Патрушев: БРИКС строит работу на принципах равноправия и открытости
Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС
Бразилия выступает против расширения БРИКС
Читайте также:
Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС
Бразилия выступает против расширения БРИКС
Евгения Парфентьева