Больницу в Газе заранее предупредили об атаке, заявил палестинский дипломат

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Посол Палестины в Испании Хусни Абдель Вахид утверждает, что больницу в секторе Газа предупредили о надвигающейся атаке за несколько часов до её начала.
«Эту больницу предупредили за несколько часов до того, как её атаковали», — заявил посол в интервью испанскому телеканалу RTVE.Во вторник Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа подверглась ракетной атаке. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате погибли более 500 человек, преимущественно женщины и дети. В ответ на это произошло взаимное обвинение между палестинцами и израильтянами: Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что удар нанесли израильские самолеты, в то время как израильская армия заявляет, что больницу атаковала ракета, запущенная палестинской группировкой «Исламский джихад».
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