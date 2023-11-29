Фото: kremlin.ru
Украинский лидер Владимир Зеленский надоел «глубинному государству», оно планирует от него избавиться, об этом написал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, «глубинное государство» хочет избавиться от него», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Политик призвал Францию не стать той страной, которая откажется от противостояния с Россией в последнюю очередь. Он напомнил, что недовольство политикой Зеленского уже никто не скрывает даже в офисе самого украинского президента.
Читайте также:
«Свидетельство о невменяемости»: Пушков оценил слова об успехе украинской армии
Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным
«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
Евгения Парфентьева