Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
НАТО изменило свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому – теперь североатлантический альянс хочет убрать его. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).
Политик заявил, что нарратив организации в отношении украинского президента кардинально изменился. Филиппо предположил, что сейчас Соединенные Штаты желают избавиться от «своего подопечного», что является «классический приемом».
Он также отметил, что сейчас Зеленскому угрожают из-за вероятной отмены президентских выборов в Украине в 2024 году. В то же время, администрация Штатов хочет обвинить Украину в причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Филиппо заключил, что военные действия перешли на Ближний Восток и «Зеленский больше не нужен».
Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что тяжёлая ситуация в зоне боевых действий в скором времени вынудит украинских военнослужащих требовать отставки президента страны Владимира Зеленского.
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Он также отметил, что сейчас Зеленскому угрожают из-за вероятной отмены президентских выборов в Украине в 2024 году. В то же время, администрация Штатов хочет обвинить Украину в причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что тяжёлая ситуация в зоне боевых действий в скором времени вынудит украинских военнослужащих требовать отставки президента страны Владимира Зеленского.
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Алина Юрчак