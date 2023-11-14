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«Больше не нужен»: Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Французский политик Филиппо: НАТО хочет избавиться от Зеленского
14 ноября 2023, 22:26
Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

НАТО изменило свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому – теперь североатлантический альянс хочет убрать его. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).
Политик заявил, что нарратив организации в отношении украинского президента кардинально изменился. Филиппо предположил, что сейчас Соединенные Штаты желают избавиться от «своего подопечного», что является «классический приемом».

Он также отметил, что сейчас Зеленскому угрожают из-за вероятной отмены президентских выборов в Украине в 2024 году. В то же время, администрация Штатов хочет обвинить Украину в причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».


Филиппо заключил, что военные действия перешли на Ближний Восток и «Зеленский больше не нужен».

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что тяжёлая ситуация в зоне боевых действий в скором времени вынудит украинских военнослужащих требовать отставки президента страны Владимира Зеленского.

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#сша
#украина
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США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе
Полянский предупредил США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
14 ноября 2023, 21:41

Фото: istock / alexkich

США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.

По словам Полянского, ВСУ полностью провалилась в зоне спецоперации. Он считает, что провал украинского контрнаступления не оправдывает подобные шаги Вашингтона.

«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, США ждут самые серьезные последствия», — предупредил Полянский.
Он также отметил, что действия Штатов выглядят цинично. Попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена, чтобы продвигать свои весьма далекие от достижения мира в этой стране корыстных задач.

Ранее сообщалось, что в Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#всу
#полянский
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«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху
Турция подала иск к Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в Газе
14 ноября 2023, 19:53

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд, выдвинув обвинения в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает адвокат партии Метин Кюлюнк в соцсети X (Ранее Twitter).

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21-го века, израильского премьер-министра Нетаньяху», — выразил недовольство Кюлюнк.
По словам юриста, премьер-министр Израиля должен ответить перед судом за  учиненный им в анклаве геноцид и преступления против человечности. Уточняется, что иск был подан совместно с двумя коллегами через турецкий Минюст, который направит документ из 23 страниц в МУС.

Адвокаты заявляют, что Нетаньяху применяет запрещенное международными конвенциями оружие в Газе «на глазах у всего мира».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#оружие
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#министр
#израиль
#турция
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Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты
14 ноября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/WD Stuart

Политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.
«Если посмотреть на подоплёку этой будущей встречи, Си Цзиньпин едет туда с конкретными целями, которые для него вполне достижимы. Он едет в США как представитель одной из сверхдержав мира. Этот визит по значимости и эпохальности можно сравнить с поездкой 37-го американского президента Ричарда Никсона в СССР или визитом Леонида Брежнева в США», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафир.

Тем временем американская сторона назвала целью приезд китайского лидера стабилизацию контактов и предотвращение скатывания к возможному конфликту.

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#сша
#украина
#китай
#политика
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В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
Песков заявил, что Санду не учитывает итоги выборов, где ее партия проиграла
14 ноября 2023, 19:23

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления президента Молдавии. Он заявил, что Майя Санду не учитывает итоги прошедших в стране выборов, где ее партия проиграла.

Так он ответил на заявления Санду про то, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с РФ. ПО словам Пескова, результаты голосования говорят обратное: гражданам Молдавии ближе сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений. 

«Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что в стране много сторонников развития сотрудничества с Москвой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в расследовании диверсии на «Северных потоках» всё чаще фигурирует украинский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#россия
#президент
#сотрудничество
#итоги
#страны
#дмитрий песков
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Экс-госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров оператора «Киевстар»
14 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео займет место в совете директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Ричард Помпео», - говорится в сообщении оператора.
Помпео в 2020 году приезжал на Украину с рабочим визитом и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кроме того, гендиректор телекоммуникационного холдинга Veon, в состав которого и входит «Киевстар», Каан Терзиоглу стал главой совета директоров крупнейшего сотового оператора Украины.

При этом в компании уточнили, что данные изменения в совете директоров указывают на приверженность компании VEON Украине, которая также хочет принять участие в восстановлении страны.

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#компании
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В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины
Bild: в ФРГ хотят выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
14 ноября 2023, 18:17

Фото: iStock/Pradeep Thomas Thundiyil

Немецкие политики призывают лишить гражданства ФРГ и выслать из страны за антисемитскую позицию «беженку Меркель» Рим Сахвиль родом из Палестины. Об этом пишет Bild.
Ранее палестинская девушка Рим Сахвиль поддержала Палестину в своих соцсетях.

Депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг остро отреагировали на данную позицию девушки.

Свое прозвище она получила еще 2015 году, расплакавшись в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого девочку стали называть «беженкой Меркель». В феврале текущего года Рим получила немецкое гражданство.

«Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию», - приводит издание слова Реберга.

Он подчеркнул, что людей, которые не разделяют демократические ценности ФРГ, необходимо лишать паспорта и гражданства. При этом Фрай также заявил, что немецкое гражданство предоставляется только сторонникам Израиля.

«Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране», - в свою очередь заявила Тойтеберг.

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#гражданство
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#ценности
#германия
#фрг
#депутат
#девушка
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Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией
14 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о долге перед «Газпромом», отметив, что при этом лидере Молдавии всеми силами пытается обострить отношения с Россией.
«Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Затулин.

Он добавил, что, учитывая недружественную политику Молдавии, «Газпром» не будет вечно одалживать этой стране.

А эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.

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#газпром
#ес
#молдавия
#россия
#политика
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Песков сообщил о переносе совещания Путина по ТЭК
14 ноября 2023, 16:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое во вторник должен был провести российский лидер Владимир Путин.
Путин во вторник, 14 ноября, должен был провести совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России. В рамках мероприятия планировалось обсудить вопросы подготовки к зиме, а также текущие вопросы.

«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», - сказал Песков.

При этом он отметил, что о новых сроках совещания будет сообщено дополнительно.

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#совещание
#мероприятия
#поправки
#путин
#песков
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В Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину
Словакия больше не будет передавать Украине вооружение
14 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия перестанет отправлять на Украину военную помощь со своих складов. Такое заявление сделал новый министр обороны страны Роберт Калиняк и сообщил об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
«Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической несмертельной помощи и в будущем больше не будем оказывать военную помощь со словацких складов», - говорится в сообщении словацкого министерства.
 
Накануне Париж также заявил, что хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств.

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#сша
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