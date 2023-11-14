«Больше не нужен»: Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о долге перед «Газпромом», отметив, что при этом лидере Молдавии всеми силами пытается обострить отношения с Россией.