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Около 80% жителей Нигера поддерживают действия временного правительства, удерживающего свергнутого президента Мохамеда Базума. Такие данные следуют из исследования, проведённого компанией Premise Data.
Ранее сообщалось, что большинство западных государств не поддержали ситуацию в африканской стране. Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер и провела переговоры с представителями мятежников. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла этот визит, сказав, что со стороны США глупо думать, что получится также просто наладить контакт как с «банановым режимом» Киева.
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