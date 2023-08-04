Болтон предупредил США о кошмаре

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США выйдут из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом заявил бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation.
Бывший советник администрации президента США также обратил внимание на то, что при принятии каки-либо решений, Трамп ориентируется на свои интересы и свою выгоду. Болтон назвал достижения политика приписанными, так как изначально, его действия шли вразрез с настоящими намерениями.
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Анастасия Крестьянова