Бомбы для ВСУ печатают на 3D-принтере

Фото: iStock/ Kamila Kozioł
Украина печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, оболочки к ним поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.
По информации журнала, оболочки для боеприпасов проходят таможенный контроль под видом корпусов для детских игрушек. При этом, поставки на Украину идут из разных стран, что затрудняет логистику и затягивает сроки их фактического прибытия.
Читайте также:
ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Российский военный рассказал об активном применении Киевом кассетных бомб
Анастасия Крестьянова