Бондарев предрек войну в Африке из-за вмешательства Запада в ситуацию в Нигере

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Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что вмешательство западных стран в дела Африки может превратить государственный переворот в Нигере в полномасштабную войну. Об этом Бондарев написал в своем телеграм-канале.
Бондарев считает, что США с Францией хотят вернуть к власти свергнутого президента Базума. Однако государства хотят это сделать не самостоятельно, «а, как обычно, руками своих сателлитов в регионе». Он также назвал ЭКОВАС не экономическим, а «военно-политическим обществом».
Глава оборонного комитета Совфеда добавил, что вероятность разрешения конфликта в Нигере мирным путем до сих пор сохраняется.
Напомним, генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её.
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Глава оборонного комитета Совфеда добавил, что вероятность разрешения конфликта в Нигере мирным путем до сих пор сохраняется.
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Екатерина Коршунова