Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

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Джонсон заявил о своем решении отказаться от мандата депутата с момента объявления. В своем заявлении экс-премьер подчеркнул, что он ознакомился с выводами расследования о возможном введении в заблуждение коллег по поводу участия в вечеринках.
«К моему великому удивлению, я обнаружил решительное стремление использовать судебные процедуры против меня с целью вытеснения меня из парламента», — разъяснил Джонсон.Ранее премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания должна обойти Америку в тратах на вооружение для Украины.