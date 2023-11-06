Боррель: «эпоха интеллектуального превосходства Запада подошла к концу»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена.
РИА Новости пишет, что Боррель отметил, что «текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах».
При том, что «многие страны осудили» действия России на Украине, «многие также не стали поддерживать санкции» ЕС.
Глава евродипломатии предполагает, что это явилось результатом завершения эпохи «интеллектуального превосходства Запада».
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сравнившему современный ЕС с неудачной пародией на СССР.
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При том, что «многие страны осудили» действия России на Украине, «многие также не стали поддерживать санкции» ЕС.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сравнившему современный ЕС с неудачной пародией на СССР.
«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», - заявил Боррель во время конференции, трансляция которой велась на официальном сайте Еврокомиссии.Читайте также:
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Мария Фирсова