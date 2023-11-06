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Боррель: «эпоха интеллектуального превосходства Запада подошла к концу»

06 ноября 2023, 14:11
Фото: стрингер/РИА Новости

Фото: стрингер/РИА Новости

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена.
РИА Новости пишет, что Боррель отметил, что «текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах».
При том, что «многие страны осудили» действия России на Украине, «многие также не стали поддерживать санкции» ЕС.


Глава евродипломатии предполагает, что это явилось результатом завершения эпохи «интеллектуального превосходства Запада».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сравнившему современный ЕС с неудачной пародией на СССР.

«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», - заявил Боррель во время конференции, трансляция которой велась на официальном сайте Еврокомиссии.
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#ес
#новости
#политика
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Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
06 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии страны.
Отмечается, что израильские истребители атаковали туннели, отряды террористов и военные посты. 

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#военные
#армия
#министр
#истребители
#израиль
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В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
Sabah: неудачная попытка Блинкена обнять Фидана стала шоком для госсекретаря США
06 ноября 2023, 15:07

Фото: iStock/cenkertekin

В Турции обсуждают «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Об этом сообщает Sabah.
Кадры встречи распространило турецкое ведомство. На кадрах видно, как Блинкен совершил попытку обнять Фидана, делая шаг вперед, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря США.

Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию». 

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. 

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#сша
#израиль
#журналист
#кадры
#ек
#блинкен
#турция
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Мэра Мариуполя Моргуна отстранили от должности
06 ноября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя.
Об этом говорится на сайте главы республики. Пушилин подписал соответствующий указ. Причина данного решения не сообщается.

Ранее сообщалось о старте строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым. Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
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#политика
#днр
#новости
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Глава ЕК призвала отстранить ХАМАС от управления сектором Газа
Урсула фон дер Ляйен: нельзя позволять ХАМАС и дальше руководить сектором Газа
06 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/keremberk

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нельзя позволять ХАМАС и дальше руководить сектором Газа.
Она также допустила введение международных сил под эгидой Организации Объединенных наций в сектор Газа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о «коллективном провале» в урегулировании палестино-израильской проблемы. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#ес
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В Армении Служба нацбезопасности вызвала лидера антироссийского движения
06 ноября 2023, 14:04

Фото: iStock/Wirestock

Лидер антироссийской армянской организации «Национально-демократический полюс» Жирай Сефилян сообщил в социальных сетях, что он вызван на допрос в Службу национальной безопасности.
«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен «терроризм»)», — сообщил Сефилян.
2 ноября СНБ заявила, что обезврежена террористическая группу, планировавшая операцию «Северный листопад» по захвату государственных зданий. Сообщалось, что злоумышленники планировали устроить взрывы и «лишить жизни гражданское лицо», чтобы дезорганизовать органы государственной власти. Арестованы 5 человек.

«Национально-демократический полюс» постоянно выступает с антироссийскими заявлениями, призывая наладить союзнические отношения с США. Некоторые члены данной организации принимали участие в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.

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#армения
#новости
#политика
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Партия Шольца предлагает собрать «кризисный взнос» с богатейших немцев
06 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto/photosvit

Партия СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, разработала меры по стимулированию инвестиций и предлагает ввести временный сбор с богатых немцев
Социал-демократическая партия Германии подготовила инициативу, которая может ввести в Германии временный «кризисный взнос» для самых богатых немцев, а также создать правительственный фонд для поощрения инвестиций, пишет RND.
Инициативу включили в список предложений по экономической политике, которые подготовили к декабрьской конференции партии.

Партия также предлагает реформировать сферу налогов: подоходного, на дарение, на получение наследства. Изменения способны сократить налоги для 95% населения, усилив налоговую нагрузку на богатых. Целью других мер является стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. В итоге партия хочет добиться создания миллиона рабочих мест к 2030 году.

Также СДПГ предлагает изменить механизм «долгового тормоза» Германии. Данный механизм ограничения госдолга подразумевает, что Германия не может брать долги на сумму более 0,35% от годового ВВП, но существуют исключения в кризисных ситуациях.

Bloomberg пишет, что такая инициатива приведёт к конфликту СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию (третий член коалиции — «Зеленые»).

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#фрг
#германия
#политика
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Лавров заявил, что англосаксы толкают Ближний Восток к большой войне
06 ноября 2023, 13:12

Фото: сайт Кремля

Запад провоцирует на Ближнем Востоке крупный конфликт.
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.

По словам Сергея Лаврова, Запад привык к эксплуатации чужих ресурсов и решению своих проблем за чужой счет. Западные политики желают править миром, влезая во внутренние дела других государств, заявил министр в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.

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#мид
#мид рф
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Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году
06 ноября 2023, 13:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не делал заявлений касательно решения по участию в выборах президента 2024. Об этом Песков сообщил РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, кампания официально ещё не объявлялась.

Ранее Песков сообщил, что глава российского государства еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.

Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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#выборы
#сша
#президент
#голосование
#путин
#песков
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Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Боррель назвал коллективным провалом разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке
06 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Gilnature

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о «коллективном провале» в урегулировании палестино-израильской проблемы. Об этом Боррель сообщил на конференции европейских послов в Брюсселе.
Боррель отметил, что цена за этот провал будет расти снова и снова. Глава дипломатии Европейского союза отметил, что к нему привел недостаток воли в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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