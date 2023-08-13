Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС

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Европейский Союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз поддерживает «поиск дипломатического решения ситуации в Нигере при параллельной мобилизации резервных сил ЭКОВАС», отметил глава европейской дипломатии.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
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Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
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Артем Путинцев