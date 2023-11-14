Боррель: Евросоюз допускает оказание военной помощи Армении

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Европейский союз допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также рассматривается и вопрос визовой либерализации для граждан Армении в Европе.
«Мы изучим возможность оказания помощи Армении из Европейского фонда мира и опции визовой либерализации для Армении», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.Кроме того, по его словам, Евросоюз предупредил официальный Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведёт «к суровым последствиям».
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