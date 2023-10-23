Боррель: Главы МИД стран ЕС не договорились о новом транше помощи Украине

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Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не смогли договориться о выделении восьмого транша помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Об этом на пресс-конференции сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
С мая нынешнего года восьмой транш помощи Украине со стороны ЕС блокирует Венгрия. Отсутствие решения по очередному пакету финансовой поддержки для Киева не запрещает автоматически поставки оружия и боеприпасов от стран ЕС. Но они не смогут компенсировать расходы на эти поставки за счет средств Европейского фонда мира.
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Александр Бойцов