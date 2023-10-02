Боррель назвал членство Украины в ЕС надежной гарантией безопасности

Фото: iStock/butenkow
Членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве.
«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС. Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед», - считает Боррель.
При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.
Ранее Боррель также заявлял, что Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву.
Читайте также:
На Украине пожаловались, что Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве
США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева
В США раскрыли заговор Госдепа против Украины
Элина Позднякова