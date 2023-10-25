Боррель ответил Орбану, сравнившему Евросоюз с пародией на СССР

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сравнившему современный ЕС с неудачной пародией на СССР.
«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», - заявил Боррель во время конференции, трансляция которой велась на официальном сайте Еврокомиссии.
При этом, ранее Орбан, на выступлении в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года, заявил, что Евросоюз воспринимает «свободу» как «бегство»: смена пола, национальности и так далее. В то время как Венгрия подобные проявления не приветствует.
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