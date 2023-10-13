Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что попросил КНР использовать «свое влияние на РФ» для прекращения конфликта на Украине и возобновления зерновой сделки. Об этом Боррель сообщил по итогам заседания 12-го стратегического диалога ЕС - КНР в Пекине.
По словам Борреля, украинский конфликт должен прекратиться, а для этого необходимы переговоры по мирному урегулированию конфликта. Глава дипломатии Европейского союза отметил, что это должно произойти по мирной формуле, которую ранее представил президент Украины Владимир Зеленский.
Боррель упомянул, что ЕС рассчитывает на поддержку Китая в этом вопросе. Он добавил, что, если бы Пекин оказал военную поддержку РФ, то это стало бы серьезным поводом для беспокойства Европейского союза.
Ранее сообщалось, что главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку.
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Боррель упомянул, что ЕС рассчитывает на поддержку Китая в этом вопросе. Он добавил, что, если бы Пекин оказал военную поддержку РФ, то это стало бы серьезным поводом для беспокойства Европейского союза.
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Екатерина Коршунова