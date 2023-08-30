Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины до 40 тысяч

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил главам минобороны стран Евросоюза увеличить цель по подготовке украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу 2023 года. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.
Боррель отметил, что первоначальная цель по подготовке тридцати тысяч украинских солдат будет достигнута к концу октября 2023 года.
Напомним, ранее Боррель назвал Россию «экономическим карликом». Он также добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам.
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Напомним, ранее Боррель назвал Россию «экономическим карликом». Он также добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
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Екатерина Коршунова