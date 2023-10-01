Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который накануне с необъявленным визитом прибыл в Одессу, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал в соцсети X.
Отмечается, что Боррель присутствовал вместе с Зеленским и Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат.
Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов.
Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
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Напомним, Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов.
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Екатерина Коршунова