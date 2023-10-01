Боррель прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и Кулебой

Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.