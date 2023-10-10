Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на заседание Совета ЕС в Омане

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета Евросоюза в Омане. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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