Боррель признал неопределенность ситуации с американским финансированием Украины

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. Об этом он написал в своём блоге.
«Несмотря на сильную вовлеченность администрации президента США Джо Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США <...> В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — считает Боррель.
Он также подчеркнул, что в общей сложности общие финансовые обязательства Европейского союза и его стран-членов в отношении Киева составляют 82 миллиарда евро. Это включает €25 миллиардов евро на военные расходы.
5 октября комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, сообщило издание The Telegraph. Объем этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.
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