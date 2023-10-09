Радио1
Главная / Новости / Политика/ Боррель признал неопределенность ситуации с американским финансированием Украины

Боррель признал неопределенность ситуации с американским финансированием Украины

09 октября 2023, 02:51
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. Об этом он написал в своём блоге.
«Несмотря на сильную вовлеченность администрации президента США Джо Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США <...> В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — считает Боррель.

Он также подчеркнул, что в общей сложности общие финансовые обязательства Европейского союза и его стран-членов в отношении Киева составляют 82 миллиарда евро. Это включает €25 миллиардов евро на военные расходы.


Евродипломат добавил, что в будущем такая ситуация «усиливает ответственность ЕС».

5 октября комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, сообщило издание The Telegraph. Объем этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.

Читайте также:

Telegraph: Байден намеревается запросить у Конгресса $100 млрд для Украины

Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам

«Не смогут выдержать»: В ЕС засомневались в рациональности обещанной Киеву помощи
#сша
#украина
#евросоюз
#финансирование
#помощь
Читайте нас в
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ
09 октября 2023, 02:57

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ американской стороны от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Российскую Федерацию предпринять шаги для восстановления паритета. Об этом пишет РИА Новости.
«РФ ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными», — цитирует агентство слова российского посла.

Антонов подчеркнул, что Соединённые Штаты вынуждают Москву делать шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ, и назвал нарушение глобального стратегического паритета недопустимым.

Читайте также:

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

В США испугались заявлений российских политиков
#сша
#нарушение
#рф
#антонов
Читайте нас в
WSJ: Иран помогал ХАМАС осуществить атаку на Израиль
09 октября 2023, 02:14

Фото: iStock/Rainer_Puster

Иранские спецслужбы помогли ХАМАС организовать нападение на Израиль 7 октября, пишет издание The Wall Street Journal.
Как заявили изданию высокопоставленные представители ХАМАС и ливанской «Хизбаллы», иранские спецслужбы «дали зеленый свет» на атаку в ходе встречи с руководством обеих группировок в Бейруте ещё в минувший понедельник, то есть 2 октября.

Разработкой грядущей операции, начиная с августа, совместно занимались боевики ХАМАС и офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Обсуждались, в частности, планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточнялись с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и «Хизбаллой».

Несмотря на то, что ранее один из высокопоставленных представителей ХАМАС Махмуд Мирдави заявил, что атака боевиков организации на Израиль планировалась самостоятельно, информацию об участии в её подготовке иранских специалистов подтвердили один из европейских чиновников и советник сирийского правительства.

Ранее главный советник верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

Читайте также:

Небензя: СБ ООН не принял никакого решения по конфликту Израиля и Палестины

Политолог Перла назвал третьего возможного участника конфликта в Израиле

ISNA: Иранское руководство прокомментировало ракетные удары по Израилю
Читайте нас в
NZZ: Швейцария могла стать прибежищем для российских шпионов
09 октября 2023, 01:08

Фото: iStock/william87

Швейцария могла стать пристанищем для российских шпионов, сообщает издание NZZ. Согласно данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), здесь сосредоточено 20 процентов находящихся в Европе агентов Москвы. Это более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты.
Российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны, заявил депутат Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Фабиан Молина.

«Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — сказал парламентарий.

При этом не все депутаты согласны с такой позицией, поскольку большая часть сбора разведывательной информации является законной. 

Издание уточняет, что швейцарское правительство также не поддерживает идею о массовой депортации предполагаемых шпионов. Кроме того, в стране не практикуется высылка дипломатов, в том числе потому, что власти понимают необходимость сохранения связей с Россией.

Читайте также:

В Британии предъявили пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ

В Германии арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России
#россия
#правительство
#депутаты
#страны
Читайте нас в
Небензя: СБ ООН не принял никакого решения по конфликту Израиля и Палестины
09 октября 2023, 00:37

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявил журналистам российский постпред Василий Небензя.
Как отметил Небензя, Россия в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров.

«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — сказал российский постпред.

В свою очередь, постпред Мальты Ванесса Фрейзер заявила, что ни одно из государств-членов Совбеза не предлагало проект заявления. Она также указала, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.

Ранее заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд заявил, что Вашингтон ждёт от всех членов Совета Безопасности единогласного осуждения атаки на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит. А постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Читайте также:

ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа

Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек

Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины
#оон
Читайте нас в
ХАМАС заявил о том, что запустил ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион
09 октября 2023, 00:03

Фото: РИА Новости/Вячеслав Татаровский

Военное крыло движения ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион. Одновременно с этим Армия обороны Израиля сообщает, что в центральной части страны сработала сирена.
Также представители палестинцев заявили, что запустили 100 ракет по городу Ашкелон в ответ на вечерние обстрелы сектора Газа. Предварительно, они полетели со стороны сектора Газа после того, как появилась информация о прибытии американского Boeing C-17 Globemaster III. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, ХАМАС заявил, что в ходе атаки на Израиль было захвачено в плен 100 израильтян, в том числе высокопоставленных офицеров.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

Читайте также:

ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа

Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек

Израиль заранее не знал о намерениях боевиков ХАМАС произвести атаку
#ракета
#израиль
#война
Читайте нас в
NBC: США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford
09 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/TebNad

Соединённые Штаты отправили самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford в Израиль. В течение нескольких дней он прибудет в пункт назначения, сообщает NBC.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, авианосец сопровождают четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke и крейсер типа Ticonderoga. Предположительно, граждан США в Израиле для их защиты могут разместить на борту авианосца.

«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе», — цитирует издание слова главы американского оборонного ведомства.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

Читайте также:

В США обвинили Украину в поставках оружия ХАМАС

Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек

TJP: Не менее 260 трупов нашли на юге в Израиле после фестиваля Nature Party
#сша
#израиль
#армия
Читайте нас в
В США обвинили Украину в поставках оружия ХАМАС
Конгрессвумен США Грин: ХАМАС мог получить оружие с Украины
08 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/alexkich

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.
Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

Читайте также:

ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа

TJP: Не менее 260 трупов нашли на юге в Израиле после фестиваля Nature Party

Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек
#сша
#израиль
#армия
Читайте нас в
ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа
08 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/Askolds

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, Вашингтон ждёт, что все члены Совета Безопасности единогласно осудят атаку на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит.

В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию с Израилем.  Он обвинил израильское правительство в ограничении ресурсов, а именно, в получении воды, пропитания и электроэнергии для жителей Газы.

Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны. Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.


Читайте также:

Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу

В посольстве РФ в Палестине рассказали, планируется ли эвакуация россиян из сектора Газа

Израиль официально объявил войну
#оон
#израиль
#сша
Читайте нас в
Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек
08 октября 2023, 23:14

Фото: iStock/ffikretow

В результате израильских авиаударов по сектору Газа и боестолкновений на Западном берегу реки Иордан погибло уже 424 палестинца. Об этом сообщило министерство здравоохранения частично признанной автономии.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Читайте также:

Израиль заранее не знал о намерениях боевиков ХАМАС произвести атаку

В МИД Польши призвали главу МИД Палестины осудить атаку на Израиль

Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу
#погибшие
#израиль
#война
Читайте нас в
Достижения.рф