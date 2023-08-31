Боррель призвал ЕС готовиться к расширению и вступлению в него 10 стран

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза.
По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. Боррель отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».
Боррель подчеркнул, что некоторым государствам, особенно Украине, будут нуждаться в большой помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюзу.
Напомним, ранее Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, проводится работа по его разблокировке.
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Екатерина Коршунова